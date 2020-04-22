Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 22 апреля 2020 года: подтвердились 24 случая

22 Апр 2020 2020-04-22T10:43:35+03:00

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Число зараженных коронавирусом в Липецке на утро 22 апреля 2020 года составило 149 человек. Оперативный штаб сообщил о 24 новых случаях заражения Covid-19 в Липецке. Отметим, что накануне активных зараженных коронавирусом на лечении в Липецкой области было 125. Большая часть из них находятся в больницах, люди с легкой формой течения вируса проходят лечение на дому.

Помимо это с начала пандемии в Липецкой области выздоровели от коронавиурса 62 человека, умерли – 2. Еще 171 человек находятся в больницах с подозрением на выделение вируса. Всего с начала пандемии в Липецкой области коронавирусом заразились 213 человек.

Также все прибывшие в Липецкую область из других регионов обязаны сообщить об этом на номер 8-800-450-48-58 и отправиться на строгую двухнедельную изоляцию. Всего на домашнем карантине по ежедневным медицинским осмотром сейчас 632 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU