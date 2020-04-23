Число заболевших коронавирусом в Липецке на 23 апреля 2020 года: больны 149 человек

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 23 апреля 2020 года составило 213 человек. По данным регионального оперативного штаба, на лечении находятся 149 жителей. Из них 85 липчан лечат в больницах. Остальные 64 пациента медики наблюдают на дому, так как у них инфекция протекает в легкой форме. За все время пандемии выздоровели 62 человека. Но есть и летальные исходы. Умерли 2 пациента – 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя женщина.

В минувшую среду, 22 апреля, диагноз COVID-19 подтвердился у 24 человек. Причем 17 из них – жители Липецка. В Данковском районе выявлены 3 случая заражения. В Ельце – 2. В Грязинском и Добринском районе – по 1 случаю. Коронавирус подозревают у 172 липчан. В обсерваторе Данкове находятся 8 жителей. Еще 663 человека – на строгом домашнем карантине. На протяжении 14 дней к ним приходят медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.