Граждане и депутаты подали в суд иски против всеобщего режима самолизоляции в Липецке 2020

23 Апр 2020 2020-04-23T17:57:00+03:00

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В Липецкий областной суд поступило 3 административных исковых заявления о признании недействующим Постановление областной администрации «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». Одно из заявлений направили депутаты облсовета, два других – жители региона. Напомним, что в Постановлении говорится о вводе режима самоизоляции в области: приостановление работы определенных организаций, электронные пропуска и тд.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе облсуда, исковое, которое подал липчанин, возвратили. Причина – «заявление не подписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и подачу в суд». Остальные пока оставили без движения. Депутатам и гражданину нужно устранить в них недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU