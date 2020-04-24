24 Апр 2020 2020-04-24T16:45:56+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 24 апреля 2020 года составило 64 человека. В эту пятницу из больницы выписали еще двоих пациентов, которые переболели Covid-19. С учетом этого, теперь общее число зараженных в Липецке составляет 197 человек.

Как сообщает оперативный штаб, из 25 новых зараженных на этот день, 12 случаев зарегистрировали в Липецке, по 3 – в Лев-Толстовском и Добринском районах, 2 – в Воловском. Еще по одному новому заболевшему в Ельце, Грязинском, Данковском, Липецком и Усманском районах.

Более точно, как распределяется коронавирус по районам Липецкой области и города можно увидеть на интерактивной карте. По данным на этот момент, на город Липецк приходится 119 случаев заражения Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU