2020-04-24T10:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 апреля 2020 года: 25 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за все время пандемии - 263 человека
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области новые зараженные коронавирусомВ Липецкой области новые зараженные коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на утро 24 апреля составило 199 человек. Диагноз подтвердился еще у 25 липчан. Накануне, 23 апреля, инфекцию выявили у 25 человек. По данным Федерального оперативного штаба, за все время пандемии COVID-19 заболели 263 жителей региона.

Напомним, что 62 липчанина смогли победить болезнь. Они здоровы. Есть и смертельные случаи - погибли 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 62-летняя женщина. Под подозрением на выделение вируса находятся 188 человек.

Кстати, согласно интерактивной карте заражения, которую запустили в минувший четверг, среди больных больше всего жителей Липецка. На второй строчке находится Елец. Замыкает тройку "лидеров" по количеству случаев заражения Чаплыгинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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