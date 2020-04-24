2020-04-23T21:29:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 24 апреля 2020 года составило 238 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 24 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продолжают выявлять новых зараженных коронавирусомВ Липецкой области продолжают выявлять новых зараженных коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 24 апреля 2020 года составило 238 человек. Выздоровели 62 липчанина. В регионе 2 смертельных случая - не удалось спасти двух женщин. Одна из них была жительницей Чаплыгинского района.

С болезнью борются 174 жителя. Из них 96 человек лежат в больницах. Еще 78 получают лечение на дому - у них легкая форма COVID-19. Под подозрением на инфекцию находятся 188 липчан. Напомним, что накануне, 23 апреля, диагноз подтвердился еще у 25 человек.

Кстати, большинство случаев заражения коронавирусом выявили в Липецке - 104 человека. Далее идет Елец. Там зарегистрировано 16 жителей с инфекцией. На третьем месте Чаплыгинский район - 12 случаев. Посмотреть, где находятся очаги заражения, можно на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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