Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 21 человека

25 Апр 2020 2020-04-25T13:16:36+03:00

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Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 284 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. В эту субботу, 25 апреля, стало известно о новых больных. Их 21. Так, на лечении находятся 218 липчан. Кто-то лежит в больнице, а жители с легкой формой COVID-19 сидят дома. За ними также наблюдают медики. За все время пандемии выздоровели 64 человека. Накануне, 24 апреля, инфекцией переболели еще двое.

Напомним, что в минувшую пятницу диагноз подтвердился у 25 человек. Большинство заболевших жители Липецка - 12. По 3 случая заражения выявили в Добринском и Лев-Толстовском районе. В Воловском районе коронавирус обнаружили у 2 жителей. В Ельце, Грязинском, Данковском, Липецком и Усманском районах по 1 случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU