Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 27 апреля 2020 года: заболели еще 24 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T10:57:26+03:00

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Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 27 апреля 2020 года опубликовал оперативный штаб. По данным на 10.30 утра диагноз подтвердился еще у 24 человек. На данный момент число людей с диагнозом коронавирус в Липецке составило 263 человека.

Общее количество людей с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» в Липецке с начала пандемии уже превысило 300 зараженных, на данный момент 330 человек. Вместе с тем в Липецке вылечили от COVID-19 65 человек, последнего пациента выписали в воскресенье. 2 человека с сопутствующими хроническими заболеваниями, к несчастью, скончались

Часть пациентов с легкой формой течение вируса проходят лечение на дому, по последним данных таких 139 человек. Ежедневный медицинский осмотр на строгой домашней изоляции проходят 591 житель региона. Это недавно прибывшие из-за границы или других регионов люди.

ИСТОЧНИК KP.RU