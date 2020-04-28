2020-04-28T07:59:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: специалисты нашли 20 нарушений в магазинах и рынках

Сотрудники управления потребрынка следят за мерами профилактики против коронавируса
Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты проверяют, как в магазинах и рынках Липецка соблюдают меры профилактики против коронавируса. Ежедневно рейды проводят сотрудники регионального управления потребрынка. В выходные они посетили 69 торговых точек. Во многих магазинах покупателям бесплатно раздают медицинские маски. Напомним, что защитные средства должны носить и сами сотрудники.

Специалисты проверили, сколько раз в день в помещениях проветривают, обрабатывают, убирают. Также они обратили внимание на соблюдение социальной дистанции - 1,5 метра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе рейда выявили более 20 нарушений. Представители торговых точек практически сразу их устранили. Однако, пренебрегают правилами безопасности и покупатели. В магазинах все еще встречаются липчане без масок. С ними проводят беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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