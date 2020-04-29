Коронавирус в Липецке, новости на 29 апреля 2020 года: из-за вспышки COVID-19 закрыли районную больницу

29 Апр 2020 2020-04-29T07:46:26+03:00

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В Липецкой области обнаружился новый очаг коронавируса. Его отметили в Долгоруковсоком районе, где за один день подтвердилось сразу несколько новых случаев коронавирусной инфекции. О ситуации с распространением инфекции сообщил на своей странице Instagram руководитель Долгоруковского района Константин Моргачев.

– Всего лишь несколько дней назад я сообщал вам, что у двух жителей муниципалитета тест на COVID-19 дал положительный результат, – написал глава района. – К сожалению, сегодня еще подтверждены 6 случаев инфицирования коронавирусом. Все заболевшие получают необходимое лечение.

Константин Моргачев также сообщил, что из-за вспышки инфекции по предписанию Роспотребнадзора до особого распоряжения закрыли стационар и поликлинику ГУЗ «Долгоруковская РБ». В больнице работает только инфекционное отделение и подразделение скорой помощи. Врачи будут выезжать на дом, чтобы получить помощь медиков, местным жителям нужно звонить по телефонам регистратуры: 8 (47468) 2-18-51, 2-19-02.

Также напомним, что из-за вспышки коронавируса в Долгоруково выставили КПП, на которых дежурит полиция, измеряют температуру въезжающим и напоминают о самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU