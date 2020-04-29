2020-04-29T10:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 апреля 2020 года: 28 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за все время пандемии составило 384 человек
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области выявили новые случаи заражения коронавирусомВ Липецкой области выявили новые случаи заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке по состоянию на эту среду, 29 апреля, увеличилось. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 человек. По данным Федерального оперативного штаба, за все время пандемии в Липецкой области инфекцию выявили у 384 жителей. В настоящее время на лечении находятся 315 липчан.

Напомним, что накануне коронавирус обнаружили у 26 человек. Причем 12 случаев выявили в Липецке. В Долгоруковском районе диагноз подтвердился у 6 жителей. По Становлянском районе - у 3 человек. Еще 2 были жителями Липецкого района. В Ельце, Грязинском и Задонском районе по 1 случаю.

Кстати, накануне в регионе ввели дополнительные меры по защите населения от COVID-19. Теперь всем въезжающим на территорию Липецкой области нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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