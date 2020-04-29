Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 апреля 2020 года: 28 новых случаев
Количество зараженных коронавирусом в Липецке по состоянию на эту среду, 29 апреля, увеличилось. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 человек. По данным Федерального оперативного штаба, за все время пандемии в Липецкой области инфекцию выявили у 384 жителей. В настоящее время на лечении находятся 315 липчан.
Напомним, что накануне коронавирус обнаружили у 26 человек. Причем 12 случаев выявили в Липецке. В Долгоруковском районе диагноз подтвердился у 6 жителей. По Становлянском районе - у 3 человек. Еще 2 были жителями Липецкого района. В Ельце, Грязинском и Задонском районе по 1 случаю.
Кстати, накануне в регионе ввели дополнительные меры по защите населения от COVID-19. Теперь всем въезжающим на территорию Липецкой области нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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