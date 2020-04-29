2020-04-29T14:56:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 апреля 2020 года: выписали еще 17 пациентов

Общее число переболевших коронавирусом в Липецке на 29 апреля достигло 84
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 апреля 2020 года составило 84 человека. Как сообщает оперативный штаб региона, в этот день выписали еще 17 пациентов, переболевших COVID-19. Все они благополучно завершили лечение и отправились по домам.

Всего с начала первых случаев инфекции, в Липецкой области коронавирус зарегистрировали у 384 человек. Последние 28 новых случаев заражения подтвердились этим утром. Сложная ситуация складывается в Долгоруковском районе, где заразились врачи районной больницы.

Из общего числа зараженных 84 человека вылечились, двое умерли, на лечении остаются 298 человек. Из числа активных зараженных, в больницах с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» остаются 146 жителей Липецкой области. Еще 152 пациента с легкой формой течение вируса лечат на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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