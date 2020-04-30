2020-04-30T15:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке на 30 апреля 2020 года: 324 зараженных, 282 – под подозрением

Общее количество больных COVID-19 в Липецке на 30 апреля 2020 года составило 324 человека
Лия МУРАДЬЯН
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Оперштаб опубликовал подробные данные о зараженных коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года. В настоящее время в регионе коронавирусом болеют 324 человека, а общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии – 415. Только по данным на это утро COVID-19 подтвердился у 31 нового пациента. Из общего числа зараженных 89 человек выздоровели, 2 человека умерли.

Среди новых зараженных, традиционно жители самого города Липецка – 20 человек из 31. Также из новых по одному случаю в Грязинском, Долгоруковском, Становлянском и Чаплигинском районах. Еще 4 человека в Липецком районе и 3 – в Задонском.

С подозрением на выделение вируса находятся 282 человека. На строгой домашней изоляции с ежедневным медицинским осмотром остаются 667 липчан, еще 20 жителей региона определили в обсерватор в Данковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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