Коронавирус в Липецке на 30 апреля 2020 года: 324 зараженных, 282 – под подозрением

30 Апр 2020 2020-04-30T15:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперштаб опубликовал подробные данные о зараженных коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года. В настоящее время в регионе коронавирусом болеют 324 человека, а общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии – 415. Только по данным на это утро COVID-19 подтвердился у 31 нового пациента. Из общего числа зараженных 89 человек выздоровели, 2 человека умерли.

Среди новых зараженных, традиционно жители самого города Липецка – 20 человек из 31. Также из новых по одному случаю в Грязинском, Долгоруковском, Становлянском и Чаплигинском районах. Еще 4 человека в Липецком районе и 3 – в Задонском.

С подозрением на выделение вируса находятся 282 человека. На строгой домашней изоляции с ежедневным медицинским осмотром остаются 667 липчан, еще 20 жителей региона определили в обсерватор в Данковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU