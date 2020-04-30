2020-04-30T10:39:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 31 человека

Количество зараженных коронавирусом в Липецке перевалило за 400
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области количество зараженных коронавирусом продолжает растиВ Липецкой области количество зараженных коронавирусом продолжает растиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 329 человек. В этот четверг, 30 апреля, COVID-19 подтвердился еще у 31 липчанина. Накануне, 29 апреля, число новых заболевших было ниже - 28 человек. По данным Федерального оперативного штаба, за все время пандемии в регионе инфекцию выявили у 415 жителей.

При этом 84 человека выздоровели. Двух женщин спасти не удалось. Больше всего зараженных в Липецке. Крупный очаг инфекции выявили на днях в Долгоруково. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился сразу у 6 медиков, в том числе у главного врача, его заместителя и заведующей поликлиникой. Все отделения закрыли. Продолжает работать только инфекционное отделение. Напомним, что недавно из-за халатности в работе с больными COVID-19 разразился скандал. Уволили сразу 3 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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