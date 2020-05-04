2020-05-04T20:21:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 мая 2020 года составило 112 человек

449 человек остаются на лечении, еще 355 человек под подозрением на выделение вируса
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперштаба на 4 мая 2020 года число выздоровевших от коронавируса в Липецке составило 112 человек. Последних двух пациентов выписали в этот понедельник. Тем самым теперь на лечении остаются 449 человек. 309 из них с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение на дому.

Вместе с тем в больницах Липецкой области остаются еще 355 пациентов с подозрением на выделение вируса. Сейчас ежедневно выявляют боле чем по 30 случаев заражения коронавирусом.

На обсервации в Данкове на данный момент находятся 10 человек. На строгой домашней изоляции под наблюдением врачей и с ежедневной сдачей тестов на вирус остаются 695 липчан. Симптомов ОРВИ у изолированных пока не наблюдается.

Из последних 43 случаев заражения, которые выявили на утро, 13 приходятся на Липецк, 12 – в Долгоруковском районе, где ранее из-за вспышки инфекции закрыли больницу, по 4 случая в Ельце, Краснинском и Липецком районах, по 2 – в Тербунском и Чаплыгинском, еще по одному – в Добринском и Лев-Толстовском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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