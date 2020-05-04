2020-05-04T10:57:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 4 мая 2020 года: еще 43 человек с COVID-19

Общее количество заболевших коронавирусом в Липецке приближается к 550
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По данным на утро 4 мая 2020 года зарегистрировали 43 новых случаев заражения коронавирусом в Липецке. Отметим, что накануне COVID-19 подтвердился сразу у 39 человек. Вместе с тем днем ранее в Липецке выписали 20 пациентов, тем самым число выздоровевших от коронавируса в Липецке составило 109 человек, 2 человека, к несчастью, скончались.

Учитывая вылечившихся и умерших общее число заразившихся коронавирусом в Липецке на 4 мая составило .. человек. Из них на лечении остаются 452 человека. Больше половины липчан с диагнозом «коронавирусная инфекция», с легкой формой течения вируса, проходят лечение на дому.

Большая часть зараженных приходится на Липецк, при этом в районах также фиксируют вспышки инфекции. Например, в Чаплыгинской районной больнице от пациентки с коронавирусом заразились 11 медработников и еще 7 других пациентов. Терапевтическое отделение больницы закрыли на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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