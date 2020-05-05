В День Победы липецкие летчики пролетят в небе над Москвой

5 Май 2020 2020-05-05T11:51:20+03:00

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В этом году из-за коронавируса все праздничные мероприятия на 9 Мая перенесли. Парад Победы в Липецке состоится позже, а шествие Бессмертного полка покажут онлайн.

Кстати, традиционного парада не будет и на Красной площади в Москве. Но над столицей пролетят летчики. В том числе и липецкие. Об этом сообщила в своем инстаграм мэр Липецка Евгения Уваркина. Экипажам 10 истребителей нужно будет выстроить машины в "тактическое крыло". Это потребует от липецких летчиков четкой слаженности действий и мастерства. Ведь расстояние между аппаратами не должно превышать 5 метров, а задержка при управлении - 1 секунды.

- Уверена, ребята справятся, вновь прославят имя авиацентра и, конечно, нашего города! - сообщила Евгения Уваркина. - Дорогие наши, чистого неба и мягкой посадки!

Кстати, мэр добавила, что продемонстрировать умения летчиков также попросят в небе над областным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU