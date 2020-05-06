2020-05-06T16:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Липецке в период коронавируса: обязательное ношение масок введут с 9 мая

Пока мера носит рекомендательный характер [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области ввели масочный режимВ Липецкой области ввели масочный режимФото: Юлия КЛЮЕВА
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С этой среду, 6 мая, в Липецкой области из-за коронавируса ввели масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер. Но с субботы 9 мая данная мера станет обязательной. То есть при выходе из дома каждый липчанин должен надеть защитную маску, закрывающую нос и рот.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в период майских праздников индекс самоизоляции в регионе значительно снизился. Это может вызвать новую волну заражения COVID-19. Поэтому власти решили ужесточить меры борьбы с его распространением.

Напомним, что масочный режим в магазинах Липецка для сотрудников и покупателей действует уже несколько недель. И за тем, как соблюдаются правила безопасности, пристально следят. Так, за минувшие праздники с 1 по 4 мая сотрудники областного управления потребрынка организовали 72 проверки, выявили 30 нарушений. Составлено 26 протоколов об административной ответственности.

По данным пресс-службы мэрии, чаще всего продавцы и покупатели нарушают масочный режим. Работают непроводовольственные магазины, которые должны быть закрыты - в крупных ТЦ. В некоторых торговых точках нет разметки для социальной дистанции, защитных экранов.

В Липецке проверили, как в магазинах соблюдают меры безопасности во время коронавируса.Виде: пресс-служба администрации Липецка

ИСТОЧНИК KP.RU

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