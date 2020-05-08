2020-05-08T10:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 8 мая 2020 года: COVID-19 еще у 49 человек

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Липецке заболели 752 человека
Лия МУРАДЬЯН
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Разовое число подтвержденных диагнозов «Коронавирусная» инфекция в Липецке уже приближается к 50 случаям в день. По данным оперативного штаба на утро 8 мая в Липецке зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19. Тем самым общее число заболевших с начала эпидемии коронавируса в Липецке составило 752 человека.

Отметим, что днем ранее диагноз подтвердился у 47 человек в области, 17 из которых в самом Липецке. В тот же день из больниц выписали 9 выздоровевших от коронавируса липчан. Общее число выздоровевших пока составляет 142 человека. При этом в больницах с подозрением на выделение вируса остаются еще 395 человек.

По последним данным на 10 утра 8 мая 2020 года число активных случаев заражения в Липецке составляет 608 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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