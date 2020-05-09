Онлайн-акция Бессмертный полк в Липецке 2020: к мероприятию присоединились полицейские
Липецкие полицейские приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк". Напомним, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проходит цифровом формате. Стражи порядка создали видео, в котором выставили фотографии своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Героев, которые не жалея себя приближали этот долгожданный день - День Победы.
Липецкие полицейские участвуют в акции "Бессмертный полк" онлайн.
В эту субботу 9 мая на улицах Липецка из систем оповещения будут звучать военные песни и стихи. Их также исполнят артисты и волонтеры под окнами ветеранов. В 19.00 регион присоединится к Всероссийской минуте молчания. Затем липчан просят выйти на балконы с портретами солдат-победителей, а также всем вместе спеть "День Победы".
В 21.50 липчане зажгут свечи и фонарики у своих окон, в память о героях. А в 22.00 в разных частях областного центра запустят 75 фейерверков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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