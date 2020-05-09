2020-05-09T10:49:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 мая 2020 года: 49 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за все время пандемии превысило 800
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области новые зараженные коронавирусомВ Липецкой области новые зараженные коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. По состоянию на эту субботу, 9 мая, диагноз подтвердился еще у 49 человек. По данным федерального оперштаба, за все время пандемии в регионе зарегистрирован 801 случай заражения COVID-19. Из этого количества 612 жителей в настоящее время болеют. Большинство лечатся дома, под контролем врачей. У них болезнь протекает в легкой форме. Остальные - в больницах. 186 липчан выздоровели. Также в области 3 смертельных случая.

Напомним, что по количеству заболевших продолжает лидировать областной центр. Так, накануне инфекцию выявили у 49 человек. Из них 24 случая - на территории Липецка. Еще 6 жителей из Липецкого района. В Лев-Толстовском районе - 4 случая. По 3 - в Ельце, Добринском, Лебедянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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