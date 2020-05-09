Коронавирус в Липецке, новости на 9 мая 2020 года: у 350 человек подозревают инфекцию

9 Май 2020 2020-05-09T17:58:19+03:00

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У 350 человек в Липецкой области подозревают коронавирус. Об этом сообщили в эту субботу, 9 мая, в пресс-службе региональной администрации. Всего на территории области зарегистрирован 801 случай заражения новой инфекцией. Этим утром диагноз подтвердился еще у 49 пациентов. Большинство заболевших выявлено в Липецке - 18 человек. В Липецком районе - 10 случаев. Еще 9 - в Грязинском. В Чаплыгинском районе заболели еще 6 жителей. В Ельце - 3. В Данковском, Задонском и Елецком районах - по 1 случаю.

В настоящее время на лечении находятся 612 человек: 214 в больницах и 398 - на дому с легкой формой COVID-19. За все время пандемии выздоровели 186 липчан. Умерли 3 - женщины и мужчина.

В обсерваторе Данкова наблюдают 10 человек. Еще 1 151 житель - на строгом домашнем карантине, который должен длиться 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU