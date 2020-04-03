Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: отменяют автобусные перевозки

3 Апр 2020 2020-04-03T17:59:24+03:00

В период режима всеобщей изоляции в некоторых районах региона полностью отменяют автобусное сообщение, в других - частично

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В Липецкой области в связи режимом всеобщей самолизоляции изменилась работа общественного транспорта. По данным пресс-службы управления дорог и транспорта, в Липецке сократили общее количество рейсов по всем маршрутам. В Ельце автобусы ездят только по утрам и вечерам с 6.30 до 8.30 и с 16.30 до 18.30. Продолжают работать 13 маршрутов из 18.

Автобусное сообщение отменили в Воловском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Хлевенском, Усманском, Задонском и Грязинском районах. А также в Усмани, Задонске и Грязях.

В Данкове и Данковском районе прекратили работу 11 маршрутов по нерегулируемым тарифам - в городе и районе. Осталось 10 пригородных маршрутов, работающих по региональному тарифу. Они ездят только в понедельник и пятницу. В самом Данкове работают 4 городских маршрута - утром и вечером.

В Измалковском районе сократили количество рейсов. На дороги выходят только 3 автобуса на 6 маршрутов. Часы работы: с 6.10 до 8.00 и с 14.45 до 17.30.

В Лебедянском районе отменили 7 пригородных маршрутов. Работают лишь 2 пригородных маршрута, совмещенные с городскими - по 1 рейсу утром и вечером. Еще 2 маршрута в Лебедяни работают в аналогичном режиме.

В Чаплыгинском районе продолжают ездить 9 пригородный маршрутов - с утра и до середины дня. 1 пригородный маршрут работает утром и вечером - Юсово. Еще один ездить в течение дня - Кривополянье. В самом Чаплыгине курсируют 3 маршрута - утром и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU