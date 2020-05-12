Коронавирус в Липецке, новости на 12 мая 2020 года: с подозрением на инфекцию 370 человек

12 Май 2020 2020-05-12T15:44:21+03:00

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По данным на 14.00 этого вторника, 12 мая, количество липчан с подозрением на коронавирус составило 370 человек. Накануне, в понедельник, этот показатель бы немного ниже - 368.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, за все время пандемии в Липецкой области зафиксировано 944 случая заражения инфекцией. На лечении находятся 734 пациента - 209 в больницах, а 525 дома. При этом 207 человек выздоровели. Трое умерли.

Утром диагноз COVID-19 подтвердился еще у 47 жителей. Липецк снова занимает лидирующее место по количеству заболевших - вирус обнаружили у 27 горожан. На втором месте Липецкий район - 5 случаев. Замыкают тройку Грязинский и Чаплыгинский районы - по 3 зараженных. Далее идет Елец, Задонский и Усманский районы - по 2 случая. И по 1 заболевшему в Добринском, Долгоруковском и Лебедянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU