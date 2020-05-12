Сотрудники Росгвардии в Липецке присоединились к акции «Парад у дома ветерана»

12 Май 2020 2020-05-12T19:43:10+03:00

Всего в рамках акций в Липецкой области с Днем Победы поздравили 60 ветеранов [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

С начала мая в Липецкой области проходили акции «Парад у дома ветерана» и «От ветеранов – ветеранам». Концерты и парады под окнами фронтовиков давали ветераны боевых действий, участники общественной организации «Ветеранское Братство» и спецслужбы. К акции также присоединились сотрудники регионального управления Росгвардии. Они поздравили с Днем Победы фронтовика Бориса Голубева.

Поздравление ветерана с Днем Победы в Липецке.Росгвардия присоединилась к акции "Парад у дома ветерана"

Перед окнами дома подполковника в отставке солисты ансамбля исполнили любимые композиции военных лет и поблагодарили ветерана за его службу и подвиги.

Минер-подрывник, гвардии старший сержант Борис ГолубевФото: Предоставлено Росгвардией

Минер-подрывник, разведчик, гвардии старший сержант Борис Иванович Голубев прошел всю войну, с 1 сентября 1941 года. Служил в составе 50-й гвардейской стрелковой Сталинской дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Участвовал в Киевской стратегической оборонительной операции, боях на Харьковском направлении, Сталинградской битве, Ворошиловоградском направлении, освобождал Воронеж и Донбасс. После окончания Ленинградского военно-политического училища в составе Украинского фронта освобождал от немецко-фашистских захватчиков Винницу, Николаев, Одессу. Гвардии старший сержант Борис Голубев награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Поздравление ветерана с Днем ПобедыФото: Предоставлено Росгвардией

Фронтовику и его супруге Нине Дмитриевне также вручили памятные подарки и цветы. Сам Борис Голубев отметил, что поздравление ему очень понравилось и пожелал всем гвардейского здоровья и крепости духа.

Фронтовик пожелал всем гвардейского здоровьяФото: Предоставлено Росгвардией

– Цель акции – в условиях самоизоляции, безопасным способом устроить праздник, для ветеранов и их близких, – отметил руководитель ветеранской организации СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области и общественной организации «Ветеранское братство» Александр Бакулин. – Показать, что День Победы светлый праздник, даже в такое сложное время.

ИСТОЧНИК KP.RU