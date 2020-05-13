Липчан просят не попадаться на уловки мошенников, получая выплаты для семей с детьми через госуслуги

13 Май 2020 2020-05-13T11:36:20+03:00

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Семьи с детьми в Липецкой области могут получить все положенные выплаты в связи с коронавирусом, о чем говорил президент. В регионе уже принимают заявки на единовременную выплату 10 000 рублей через портал госуслуг – все вопросы можно уточнить в соцазщите и диспетческой службе. Наплыв желающих в первый же день стал причиной сбоев на портале.

В связи с этим прокуратура Липецкой области предупреждает граждан о мошенниках, которые будут пытаться получить доступ к конфиденциальным данным пользователей портала «госуслуги» – речь идет о логинах и паролях.

– Проявляйте осторожность при получении sms-рассылки о якобы имеющихся сбоях в работе портала государственных услуг и предложении посетить альтернативный сайт, – предупреждает прокуратура Липецкой области. – А также будьте осторожны, когда в рассылке просят сообщить реквизиты банковской карты для зачисления выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU