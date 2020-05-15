2020-05-15T15:40:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года: выписали 29 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области новые выздоровевшие от коронавирусаВ Липецкой области новые выздоровевшие от коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года практически достигло 300. В эту пятницу медики выписали еще 29 пациентов. Так, по данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии 287 жителей области справились с болезнью.

В регионе выявили 1 084 случаев заболевания COVID-19. В активной фазе лечения в настоящий момент находятся 794 человека. Причем большинство из них медики наблюдают на дому - у 600 липчан болезнь протекает в легкой форме. Остальные 194 получают помощь в больницах. Зарегистрировано 3 смертельных случая от инфекции. Спасти не удалось двух женщин и мужчину.

Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. За его нарушение липчанам грозит административная ответственность - штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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