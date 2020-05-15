Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных

15 Май 2020 2020-05-15T09:56:52+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 1 084 человек. По данным федерального оперативного штаба, столько случаев было выявлено за все время пандемии в регионе. В эту пятницу, 15 мая, COVID-19 заболели еще 48 жителей.

Накануне, 14 мая, этот показатель был ниже - 46 человек с подтвержденным диагнозом. И большинство из них, как и ранее, выявили в Липецке - 22 случая. На 2 месте Усманский район - там заболели 8 жителей. На 3 строчке Липецкий район с 6 случаями. В настоящий на лечении находятся 823 пациента. Еще 258 липчан выздоровели. Трем справиться с болезнью не удалось - двум женщинам и мужчине.

Напомним, что в регионе ослабили режим самоизоляции. При этом масочный режим продолжает действовать. Липчан, игнорирующих меры безопасности, наказывают, в том числе, штрафом. Так, за нарушения горожан оштрафовали еще на 21,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU