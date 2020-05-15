2020-05-15T09:56:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных

Количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области 48 новых случаев коронавирусаВ Липецкой области 48 новых случаев коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 1 084 человек. По данным федерального оперативного штаба, столько случаев было выявлено за все время пандемии в регионе. В эту пятницу, 15 мая, COVID-19 заболели еще 48 жителей.

Накануне, 14 мая, этот показатель был ниже - 46 человек с подтвержденным диагнозом. И большинство из них, как и ранее, выявили в Липецке - 22 случая. На 2 месте Усманский район - там заболели 8 жителей. На 3 строчке Липецкий район с 6 случаями. В настоящий на лечении находятся 823 пациента. Еще 258 липчан выздоровели. Трем справиться с болезнью не удалось - двум женщинам и мужчине.

Напомним, что в регионе ослабили режим самоизоляции. При этом масочный режим продолжает действовать. Липчан, игнорирующих меры безопасности, наказывают, в том числе, штрафом. Так, за нарушения горожан оштрафовали еще на 21,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение пособий начнется на 10 дней раньше»
В Липецке в ДТП с иномарками пострадал 2-летний ребенок
В Липецке автоинспекторы проверят автобусы, такси и тюнингованные машины
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: за отсутствие масок жителей оштрафовали на 21000 рублей
Последний звонок в Липецке 2020 планируют провести 30 мая в формате онлайн
МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай
Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек