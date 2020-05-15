На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН
Несмотря на временную отмену всеобщего режима самоизоляции, многие ограничения в Липецке еще действуют. Напомним, что в день выявляют до 50 новых случаев заражения коронавирусом, поэтому гражданам необходимо использовать средства защиты. Но есть и те кто игнорирует требования, подвергая опасности себя и окружающих.
Рейды ОМОНа из-за коронавируса в ЛипецкеФото: Росгвардия.
Как нужно себя вести, объясняют сотрудники Росгвардии и полиции, которые патрулируют общественные места в составе мобильных групп. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, в период праздников для патрулирования парков вышли наряды ОМОН.
Рейды ОМОНа из-за коронавируса в ЛипецкеФото: Росгвардия.
Основная задача силовиков – проводить с гражданами разъяснительную работу. Их маршруты пролегают через места массового скопления людей. Также гражданам рекомендуют не кучковаться и соблюдать социальную дистанцию через громкоговорители на служебных машинах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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