В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая
53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб 17 мая. Всего на территории Липецкой области 1 186 человек заразились коронавирусом.
Число выздоровевших составляет 309 человек. Накануне вылечились еще 22 липчанина с COVID-19. Четверо пациентов скончались. Накануне стало известно о смерти 63-летнего мужчины. У него была внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Пневмония привела к тяжелой легочно-сердечной недостаточности. Лечение осложнялось наличием сахарного диабета и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.
Ранее умер 61-летний житель Усманского района. Кроме того, не перенесли болезнь еще один мужчина того же возраста и 57-летняя женщина. У всех лечение инфекции осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU