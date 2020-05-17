В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая

17 Май 2020 2020-05-17T11:29:23+03:00

Всего за время эпидемии заразились инфекцией 1 186 липчан

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53 новых случая COVID-19 зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб 17 мая. Всего на территории Липецкой области 1 186 человек заразились коронавирусом.

Число выздоровевших составляет 309 человек. Накануне вылечились еще 22 липчанина с COVID-19. Четверо пациентов скончались. Накануне стало известно о смерти 63-летнего мужчины. У него была внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Пневмония привела к тяжелой легочно-сердечной недостаточности. Лечение осложнялось наличием сахарного диабета и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.

Ранее умер 61-летний житель Усманского района. Кроме того, не перенесли болезнь еще один мужчина того же возраста и 57-летняя женщина. У всех лечение инфекции осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU