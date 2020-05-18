Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: ученые проанализировали ситуацию с COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T11:39:44+03:00

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Ученые из Уфы проанализировали ситуацию с коронавирусом в России. Так, после майских праздников скорость нарастания активных случаев уменьшилась. За счет числа выздоровлений. Специалисты считают, что на выздоровлении сказался "эффект праздников". Перед их началось число выздоровевших выросло на 15-20% в отдельных регионах страны.

В Липецкой области наблюдается экспоненциальный рост развития эпидемии. Это значит, что скорость выздоровления превышает смертность от COVID-19. Аналогичный сценарий в Ивановской и Ульяновской областях. Напомним, что в Липецкой области за все время пандемии коронавирус подтвердился у 1 240 жителей. При этом 310 человек выздоровели, а 4 умерли.

Кстати, есть регионы, которые справились с развитием эпидемии. Это Воронежская, Кировская области. А с 16 мая прирост новых случаев заражения по Москве стал меньше, чем в целом по России. При этом больные в регионах выздоравливают чаще, чем столице. Основной прирост смертельных случаев наблюдается в Москве и области.

Ученые прогнозируют выход страны на плато. Они предупреждают, что оно будет достаточно затяжным по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU