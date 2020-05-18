Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 мая 2020 года: еще 54 больных

18 Май 2020 2020-05-18T10:13:27+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке еще на прошлой неделе перевалило за тысячу. В этот понедельник 18 мая на территории региона инфекцию подтвердили еще у 54 человек. Так, по данным регионального оперативного штаба, в Липецкой области зарегистрировано 1 240 случаев заражения COVID-19.

Напомним, что накануне коронавирус выявили у 53 липчан. Как обычно, большинство заболевших из Липецка - 24 человека. На втором месте Липецкий район - 11. Замыкает тройку лидеров Лебедянский район. Там диагноз подтвердился у 5 местных жителей.

Выздоровели 310 человек. Количество умерших прибавилось. Спасти не удалось 63-летнего мужчину. У него была внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Также у пациента был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU