2020-05-18T15:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке новые выздоровевшие от коронавирусаВ Липецке новые выздоровевшие от коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года составило 318 человек. В этот понедельник с болезнью справились еще 8 липчан. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

За все время пандемии инфекцию подхватили 1 240 жителей Липецкой области. Утром диагноз подтвердился еще у 54 липчан. В настоящее время лечат 918 человек. Причем 710 пациентов находятся дома, под наблюдением врачей. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Остальным 208 липчанам оказывают помощь в больницах.

Напомним, что умерли 4 человека. Кстати, по мнению специалистов в регионе наблюдается экспоненциальный рост развития эпидемии. Это когда скорость выздоровления превышает смертность от коронавируса. Аналогичная ситуация в Ульяновской и Ивановской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: летом планируют завершить работы по сетям
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек
Ночью липчанин провалился в траншею на улице Баумана
МЧС предупреждает: на Липецк обрушится гроза с сильным ветром
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без воды из-за порыва
Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку
Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: ученые проанализировали ситуацию с COVID-19
Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 мая 2020 года: еще 54 больных
В Липецке пропал 12-летний ребенок
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 60 домов в Липецке останутся без воды 18 мая
В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек
Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН