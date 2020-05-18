Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек

18 Май 2020 2020-05-18T15:33:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года составило 318 человек. В этот понедельник с болезнью справились еще 8 липчан. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

За все время пандемии инфекцию подхватили 1 240 жителей Липецкой области. Утром диагноз подтвердился еще у 54 липчан. В настоящее время лечат 918 человек. Причем 710 пациентов находятся дома, под наблюдением врачей. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Остальным 208 липчанам оказывают помощь в больницах.

Напомним, что умерли 4 человека. Кстати, по мнению специалистов в регионе наблюдается экспоненциальный рост развития эпидемии. Это когда скорость выздоровления превышает смертность от коронавируса. Аналогичная ситуация в Ульяновской и Ивановской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU