2020-05-21T08:27:56+03:00
Общество

На просьбу Липецких школьников чиновники пообещали не отменять выпускной из-за коронавируса

«Липецкие зори» организуют позже, в зависимости от ситуации с COVID-19 [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мэр Липецка Евгения Уваркина ответила на просьбу школьников о выпускном. Напомним, подростки забеспокоились, что из-за коронавируса выпускной в Липецке могут провести онлайн. Поэтому ребята выпустили видеообращение, в котором попросили чиновников не лишать их праздника и дать возможность попрощаться со школой и поблагодарить педагогов как следует.

Многодетная мать, Евгения Уваркина, отнеслась с пониманием к просьбе детей.

– У меня дочь тоже в этом году выпускница, – поделилась мэр Липецка в своем instagram. – Вместе с вами я тоже очень переживаю, что у нас не получается сделать праздник в привычное время. Но я уверена, что мы проведем его, пусть это будет позже.

Мэр ответила на просьбу школьников не отменять выпускной.Видео: instagram.com/uvarkina_evgenia

В свою очередь мэр города тоже обратилась к подросткам с просьбой соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы выпускной можно было провести как можно раньше.

Ответил и губернатор. Игорь Артамонов пообещал сделать все возможное, чтобы выпускной 2020 был незабываемым.

– Да, праздник не состоится в июне, как это было всегда, по причине, на которую нельзя повлиять, – написал губернатор. – Но как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, «Липецкие зори» состоятся! Ваш Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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