Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 мая 2020 года выросло до 534 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 мая 2020 года увеличилось до 534 человек. В эту субботу медики выписали еще 71 пациента. Эти люди полностью здоровы.
По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии 1 568 жителей Липецкой области заболели коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 1 029 липчан. Из них 835 человек наблюдают на дому. Это те, у кого легкая форма заболевания. Остальных 194 - в больницах.
Напомним, что есть и смертельные случаи. Спасти не удалось 5 человек. В минувшую пятницу, 22 мая, в больнице скончался участковый терапевт из Грязинской районной больницы. Он обслуживал зараженных COVID-19. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, мужчина страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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