2020-05-23T10:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 мая 2020 года: еще у 65 человек выявили COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за время пандемии выросло до 1 568
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области 65 новых случаев заражения коронавирусомВ Липецкой области 65 новых случаев заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке снова увеличилось более, чем на 60. В эту субботу, 23 мая, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 65 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Всего выявлено 1 568 случаев заражения инфекцией.

На лечении находятся 1 100 липчан. Большая часть получают медицинскую помощь на дому - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальные пациенты в больницах. Умерли 5 человек. В минувшую пятницу скончался 54-летний врач.

Напомним, что накануне, 22 мая, коронавирусом заболели 64 жителя области. По количеству зараженных внутри региона снова лидировал Липецк - 26 случаев. На втором месте оказался Грязинский район - 12. Третью строчку заняли Лебедянский и Липецкий районы - по 8 случаев. Как распределены по муниципалитетам 65 новых зараженных, в оперштабе расскажут чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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