2020-05-25T10:36:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 25 мая 2020 года: 63 новых заболевших COVID-19

В Липецке снижается число новых случаев заражения в сутки
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на утро 25 мая 2020 года в Липецке зарегистрировали еще 63 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым общее число зараженных COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии составило почти 1700 человек. Из них 539 выздоровели, 5 – умерли. Среди умерших врач районной больницы.

Количество активных случаев заражения коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 1152 человек. Из них в больницах находятся менее 300 зараженных, остальные переносят вирус в легкой форме, поэтому получают лечение на дому.

Стоит отметить, что после резкого скачка новых зараженных, который был 20 мая, когда зарегистрировали рекордные 79 случаев за сутки, темпы распространения инфекции, судя по цифрам, сокращаются. Днем ранее было 65 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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