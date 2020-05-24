Еще у 65 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 24 мая
Треть заразившихся COVID-19 уже выздоровела
фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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За минувшие сутки еще у 65 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус. Об этом сообщил региональный оперштаб 24 мая. Таким образом количество подтвержденных случаев COVID-19 в области выросло до 1633. Выздоровели 534 липчанина. В эту субботу медики выписали еще 71 пациента. Умерли пять человек.
Ослаблять ограничения по коронавирусу власти пока не планируют. Главный санитарный врачи региона Владимир Бондарев считает, что социальная дистанция, масочный режим и частое мытье рук должны восприниматься, как закон, а не правило.
ИСТОЧНИК KP.RU