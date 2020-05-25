Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года составило 546 человек

25 Май 2020 2020-05-25T15:42:10+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года увеличилось еще на 7 человек. По данным регионального оперативного штаба, всего с инфекцией справились 546 липчан. Медики их выписали - они полностью здоровы.

За все время пандемии в области выявлено 1696 случаев COVID-19. В настоящее время помощь оказывают 1 145 жителям. Причем 935 из них лечат дома. У этих липчан болезнь протекает в легкой форме. Остальные 210 лежат в больницах. Под подозрением на выделение вируса 485 человек. Есть смертельные случаи - умерло 5 жителей региона.

Напомним, что этим утром стало известно о новых больных. Их 63. Последние несколько дней количество заразившихся колеблется от 60 до 65. Самый большой всплеск заболевших был 20 мая. Тогда коронавирус подтвердился сразу у 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU