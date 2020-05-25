2020-05-25T15:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года составило 546 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Коронавирус в Липецке: жители региона выздоравливаютКоронавирус в Липецке: жители региона выздоравливаютФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года увеличилось еще на 7 человек. По данным регионального оперативного штаба, всего с инфекцией справились 546 липчан. Медики их выписали - они полностью здоровы.

За все время пандемии в области выявлено 1696 случаев COVID-19. В настоящее время помощь оказывают 1 145 жителям. Причем 935 из них лечат дома. У этих липчан болезнь протекает в легкой форме. Остальные 210 лежат в больницах. Под подозрением на выделение вируса 485 человек. Есть смертельные случаи - умерло 5 жителей региона.

Напомним, что этим утром стало известно о новых больных. Их 63. Последние несколько дней количество заразившихся колеблется от 60 до 65. Самый большой всплеск заболевших был 20 мая. Тогда коронавирус подтвердился сразу у 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последний звонок в Липецке 2020: учителя записали трогательное видео для выпускников
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года составило 546 человек
В Липецке в ДТП попали пассажирские автобусы
Садоводческие маршруты в Липецке начали работать ежедневно
В Липецке у иномарки загорелся моторный отсек
В Липецке аферист под видом волонтера с продуктами оставил пенсионерку без денег
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 25 мая 2020 года: 63 новых заболевших COVID-19
В Липецке разбился 13-летний школьник на мопеде
Под Липецком взрослый мужчина угнал трактор, покатался и бросил в лесу
В Липецке мужчину ударили ножом в спину на пешеходном переходе
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жители шести улиц Липецка останутся без воды 25 мая
Еще у 65 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 24 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: город снова лидирует по числу заболевших в регионе
МЧС предупреждает: на Липецк и область обрушится гроза
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 мая 2020 года выросло до 534 человек
Под Липецком сильный град побил урожай
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 мая 2020 года: еще у 65 человек выявили COVID-19
Грузовики больше не проедут по мосту в Новой Жизни под Липецком
В Липецке должник вернул 22 млн рублей долга после ареста машин
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека