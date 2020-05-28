2020-05-28T11:50:05+03:00
Общество

Пост о червивой рыбе в больнице Липецка может стоить его авторам 600 000 рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск к женщине и политической партии
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
История с якобы червивой рыбой в больнице Липецка получила продолжениеИстория с якобы червивой рыбой в больнице Липецка получила продолжениеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

История с якобы червивой рыбой в больнице Липецка получила продолжение. В Арбитражный суд обратился индивидуальный предприниматель, являющийся поставщиком питания, а также общество с ограниченной ответственностью. Они подали иск в отношении одной из политических партий и женщины, распространившей ложную информацию.

Напомним, скандал разразился в апреле этого года. Жительницу Москвы, гостившую с семьей у родителей в Липецке, госпитализировали с ребенком в инфекционное отделение больницы "Липецк-Мед". Там, как ей показалось, на ужин принесли рыбу червями. Женщина сфотографировала порцию и выложила снимок в соцсети. А регионального отделение партии распространило информацию на своих официальных каналах. Как уточнили в пресс-службе суда, данные посты порочили деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью, которая не являлась поставщиком питания. Исполнитель услуг по питанию утверждает, что размещенные в интернете сведения не соответствуют действительности - в блюде червей не было, что подтвердили лабораторные исследования.

Теперь истцы требуют признать, что размещенная информация не соответствует действительности. А также взыскать с женщины и партии в пользу ИП 100 тыс. рублей компенсации за вред репутации. А также наказать партию еще на 500 тыс. рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. Кстати, москвичку уже оштрафовали на 15 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на площади Заводская срезают старый асфальт
Пост о червивой рыбе в больнице Липецка может стоить его авторам 600 000 рублей
Под Липецком столкнулись подростки на мотоциклах: есть пострадавшие
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года: еще 70 больных
СберЛогистика расширила географию присутствия до 42 регионов
Липчанина будут судить за кражу телефона на вокзале Тулы
В четверг в Липецке 5 улиц останутся без света, 17 - без холодной воды
Мэр Липецка подтвердила, что ее дочь заболела коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года: переболели еще 53 человека
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: ограничения пока снимать не будут
В Липецке на 1,4% подешевел квадратный метр в новостройках
Воровка в Липецке попросила водички и оставила пенсионерку без сбережений
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: медиков Елецкой районной больницы обследуют на COVID-19
1 июня в день защиты детей в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком за день перевернулись две машины – водители в больнице