Пост о червивой рыбе в больнице Липецка может стоить его авторам 600 000 рублей

28 Май 2020 2020-05-28T11:50:05+03:00

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История с якобы червивой рыбой в больнице Липецка получила продолжение. В Арбитражный суд обратился индивидуальный предприниматель, являющийся поставщиком питания, а также общество с ограниченной ответственностью. Они подали иск в отношении одной из политических партий и женщины, распространившей ложную информацию.

Напомним, скандал разразился в апреле этого года. Жительницу Москвы, гостившую с семьей у родителей в Липецке, госпитализировали с ребенком в инфекционное отделение больницы "Липецк-Мед". Там, как ей показалось, на ужин принесли рыбу червями. Женщина сфотографировала порцию и выложила снимок в соцсети. А регионального отделение партии распространило информацию на своих официальных каналах. Как уточнили в пресс-службе суда, данные посты порочили деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью, которая не являлась поставщиком питания. Исполнитель услуг по питанию утверждает, что размещенные в интернете сведения не соответствуют действительности - в блюде червей не было, что подтвердили лабораторные исследования.

Теперь истцы требуют признать, что размещенная информация не соответствует действительности. А также взыскать с женщины и партии в пользу ИП 100 тыс. рублей компенсации за вред репутации. А также наказать партию еще на 500 тыс. рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. Кстати, москвичку уже оштрафовали на 15 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU