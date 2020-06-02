Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года: за сутки выписали 47 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:05:30+03:00

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По данным оперативного штаба, число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июня составило 789. последний 47 пациентов выписали за эти сутки. К несчастью, за день не обошлось без умерших, седьмым скончавшимся пациентом стал 71-летний мужчина.

С учетом выздоровевших и умерших, число активных случаев заражения COVID-19 в Липецке на данный момент составляет 1465. Из них в больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция» лежат только 197 человек, остальные переносят вирус в легкой форме и лечатся дома.

Вместе с тем не снижается число людей с подозрением на выделение вируса. Сейчас таких в госпиталях Липецкой области 648 человек.

Утром в регионе появились 67 новых зараженных коронавирусом. Из них 34 случая выявили в Липецке. Опасно растет количество новых зараженных в Грязинском районе, где за день зарегистрировали сразу 19 новых случаев. Еще по 4 было в Лебедянском и Липецком районах, по 2 – в Елецком и Усманском, по 1 человеку – в Добровском и Усманском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU