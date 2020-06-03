2020-06-03T10:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июня 2020 года: 65 случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на 3 июня коронавирусом заразились 2326 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на утро 3 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Количество за день понемногу сокращается – днем ранее было 67 новых зараженных.

Общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии на данный момент составляет 2326 человек. Из них 789 пациентов выздоровели, 8 человек скончались. Восьмой пациент, 67-летний мужчина, умер в эти сутки.

С учетом умерших и выздоровевших, количество активных случаев заражения коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 1529 человек. Более 1200 из них лечатся дома так как переносят легкую форму COVID-19. В больницах остаются около 200 человек с диагнозом «коронавирусаня инфекция» и еще более 600 пациентов с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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