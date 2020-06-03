Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июня 2020 года: выписали сразу 46 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:56:28+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июня 2020 года возросло до 835 человек. По данным оперативного штаба за эти сутки выписали сразу 46 пациентов, переболевших COVID-19. С учетом выздоровевших и восьми умерших, количество активных случаев заражения коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 1484 человека.

Из них в больницах с инфекцией лежат только 183 жителя области, остальные 1300 человек легко переносят вирус поэтому лечатся дома. Вместе с тем в госпиталях остаются еще 650 человек с подозрением на выделение вируса.

Напомним, что за сутки в регионе подтвердились 65 новых случаев заражения вирусом. Больше всего зараженных выявили в Липецке – 34 человека, 7 больных – в Усманском районе, 6 – в Грязинском, 5 – в Хлевенском, 4 – в Ельце и еще по два случая за сутки в Данковском, Задонском и Чаплыгинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU