2020-06-17T10:23:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 17 июня 2020 года: 58 новых случаев

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке - 3171
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области коронавирусом заболели еще 58 человекВ Липецкой области коронавирусом заболели еще 58 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке за минувшие сутки увеличилось. В эту среду, 17 июня, стало известно о новых больных. Диагноз подтвердился еще у 58 жителей Липецкой области. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии выявлен 3171 случай заражения COVID-19.

Напомним, что в минувший вторник, 16 июня, инфекцией заразились 60 человек. Большинство больных оказались из Липецка - 30 пациентов. Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших в регионе. Выздоровели 1437 жителей Липецкой области. У 662 подозревают коронавирус. Умерло 11 человек. Накануне скончался 64-летний мужчина из Ельца. У него была тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19, а также хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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