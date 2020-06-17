Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 июня 2020 года составило 1 471 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 июня 2020 года составило 1 471 человек. В эту среду медики выписали еще 34 пациентов. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.
Напомним, что за все время COVID-19 заразились 3 171 жителей Липецкой области. Утром появилась информация о новых заболевших. Их 58. В настоящий момент на лечении находятся 1 689 человек. На дому медики обследуют 1 400 липчан - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальные 289 пациентов лежат в больницах.
С подозрением на выделение вируса 660 жителей региона. Умерли 11 человек. В минувший вторник, 16 июня, скончался 64-летний житель Ельца. Коронавирус вызвал у мужчины тяжелую двустороннюю пневмонию. Также у него был ряд хронических заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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