В Липецке автоледи прокатила рабочего на капоте машины

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:05:10+03:00

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На улице Водопьянова в Липецке продолжаются ремонтные работы. Напомним, там должны привести в порядок асфальт, бордюрный камень, отремонтировать светофоры и дорожные знаки. На период реконструкции дорогу не перекрыли. Поэтому в часы пик на участке водители нередко попадают в пробку.

Затор образовался и накануне, 17 июня. Не все сохраняют спокойствие после трудового дня в такую жару. А тем более, если не могут быстро попасть домой. В соцсетях появился ролик, герои которого - автоледи и рабочий. Они долго беседовали, а как подсказывает автор видео - ругались.

Девушку возмутили ограждения, которые перекрыли часть дороги. По словам автора, она их убрала и собиралась уже дать газу. Только путь ей преградил работник. Но разве может кто-то остановить решительную русскую женщину? Автомобиль тронулся, мужчина запрыгнул на капот и проехался с ветерком.

В Липецке автоледи прокатила рабочего на капоте своей машины.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU