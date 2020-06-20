2020-06-20T15:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года составило 1697 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане побеждают коронавирусЛипчане побеждают коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года вновь увеличилось. В эту субботу медики выписали еще 61 человека. Липчане справились с болезнью. Результаты анализов показали, что они полностью здоровы.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего в Липецкой области выздоровели 1 697 жителей. Подтвердился диагноз COVID-19 у 3 337 человек. В настоящее время на лечении находятся 1 628 липчан. Из них 1 331 пациент - дома. С легкой формой заболевания. Остальных 297 человек госпитализировали. Медики оказывают им помощь в больницах. Новую инфекцию подозревают у 681 липчанина.

Напомним, что утром стало известно о смерти 12-ого пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Мужчине из Липецка было 57 лет. Болезнь осложнялась тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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