2020-06-20T15:16:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 июня 2020 года: заболели 52 человека

Количество зараженных коронавирусом в Липецке достигло 3 337
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 52 человека заболели коронавирусом в Липецкой областиЕще 52 человека заболели коронавирусом в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке за все время пандемии достигло 3 337 человек. По данным регионального оперативного штаба, в эту субботу, 20 июня, диагноз подтвердился еще у 52 липчан. Накануне, 19 июня, было 57 новых заболевших. По числу зараженных в регионе в лидеры снова выбился Липецк - 23 случая.

Напомним, что в Липецкой области выздоровели 1 636 жителей. На лечении находятся более 1600 человек. У большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому их медики наблюдают из дома. Но есть те, кто чувствует себя хуже. Такие пациенты лежат в больницах.

Кстати, на новую коронавирусную инфекцию в регионе протестировали более 100 тыс. липчан. Исследования на COVID-19 делают на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии области, а также в 3 государственных лабораторий медорганизаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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