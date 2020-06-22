Число зараженных коронавирусом в Липецке на 22 июня 2020 года: 50 новых случаев COVID-19 за сутки
По данным оперативного штаба на утро 22 июня 2020 года число зараженных коронавирусом в Липецке составило 3438 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 50 жителей области.
Отметим, что количество новых зараженных медленно, но снижается. Так накануне был 51 случай за сутки, до того – 52. Выздоровели сначала эпидемии 1715 липчан, умерли – 12. Последний смертельный случай был 20 июня, когда скончался 57-летний мужчина.
С учетом выздоровевших и умерших, на данный момент в Липецке 1711 активно зараженных людей, более 1300 из них с легкой формой вируса лечатся дома. При этом в больницах, помимо зараженных, остаются более 600 человек с подозрением на выделение вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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