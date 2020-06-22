2020-06-22T15:15:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года: выписали 258 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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За сутки липецкие медики выписали 258 человек, переболевших коронавирусомЗа сутки липецкие медики выписали 258 человек, переболевших коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 июня 2020 года заметно увеличилось. Только за минувшие сутки медики выписали 258 пациентов. Липчане прошли обследование, результаты которого показали, что они полностью здоровы. По данным регионального оперативного штаба, всего в Липецкой области СOVID-19 переболели 1 973 человека.

За время пандемии в регионе выявлено 3 438 случаев заражения инфекцией. В настоящее время лечение проходят 1 453 пациента. Причем 1 102 липчанина находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных 351 пришлось госпитализировать. Медики оказывают им помощь в больницах.

Подозревают вирс у 641 человека. Есть и смертельные случаи. Их 12. Несколько дней назаж скончался 57-летний мужчина из Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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